Reisen in die meisten EU-Länder ab Mitte Juni erlaubt

Die Tschechen dürfen ab dem 15. Juni in die meisten EU-Länder ohne Einschränkungen reisen. Die Lockerung der Grenzeinschränkungen betrifft alle Nachbarländer sowie Urlaubsziele wie Griechenland, Kroatien und Bulgarien. Bei der Rückkehr aus Großbritannien und Schweden muss man einen negativen Corona-Test nachweisen. Die Regierung hat auf ihrer Sitzung am Montag ein System gebilligt, nach dem die Staaten bestimmt werden, die als sicher für Reisen gelten, wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch via Twitter mittelte.

Die Länder sind im sogenannten Ampel-System in drei Gruppen je nach der Risiko-Stufe einer Ansteckung durch das Coronavirus eingeteilt. Die Ausländer, die aus den Ländern der zweiten Gruppe in die Tschechische Republik reisen, müssen bei der Einreise einen negativen Test auf das Coronavirus vorlegen. In diese Gruppe gehören unter anderem Italien, Spanien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Portugal und Irland.