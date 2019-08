Der südkoreanische Reifenhersteller Nexen Tire hat im nordböhmischen Žatec / Saaz seine erste Fabrik in Europa eröffnet. Insgesamt 1300 Menschen sollen in dem Werk in Zukunft beschäftigt sein. Die jährlichen Produktionskapazitäten würden dann bei elf Millionen Reifen liegen, hieß es von dem Unternehmen.

Nexen Tire hat vom tschechischen Staat Investitionsanreize erhalten. Selbst will der Konzern bis zu 22 Milliarden Kronen (860 Millionen Euro) in seine Niederlassung in Žatec investieren.