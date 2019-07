Regisseur Václav beginnt in Italien Film über Mysliveček zu drehen

Regisseur Petr Václav begann in der Nähe des Comer Sees (Lago di Como) in Italien einen historischen Film über den tschechischen Opernkomponisten Josef Mysliveček zu drehen. Die Hauptrolle im Streifen mit dem Titel „Il Boemo“ spielt der tschechische Sänger und Schauspieler Vojtěch Dyk. Dies teilte Johana Turner von der Filmproduktion am Dienstag mit. Ursprünglich sollte der russische Schauspieler Egor Koreschkow den Komponisten spielen. Die Dreharbeiten wurden jedoch aus Produktionsgründen verschoben und die neuen Termine entsprachen nicht Koreschkows zeitlichen Möglichkeiten.

Mit Dyk arbeitet der Regisseur zum ersten Mal genauso wie mit dem spanischen Kameramann Diego Romero, dem Bühnenbildner Luca Servino und mit Andrea Cavaletti, der Kostüme entworfen hat. Der Film ist durch die Lebensgeschichte eines der meist gefragten Komponisten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts inspiriert. Die Handlung spielt in Italien, wo Mysliveček ein Star wurde, andererseits aber auch in Einsamkeit verstorben ist.