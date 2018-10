Die Verwaltung des Kreises Zlín hat vor den Bären erschießen zu lassen, der sich seit September in der Region bewegt und bereits 20 Schafe und andere Tiere getötet hat. Der Bär verhält sich ungewöhnlich, ist nicht scheu und traut sich in die Nähe der Menschen zu kommen. Dies teilte Kreishauptmann Jiří Čunek am Montag mit.

Am vergangenen Donnerstag installierten die Naturfreunde in Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern einiger Gemeinden in der Natur ein Käfig, um den Bären abzufangen.