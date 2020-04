Regional- und Senatswahlen in Tschechien für Anfang Oktober terminiert

Die tschechischen Wahlen zu den Kreisen und zu einem Drittel des Senats finden am 2. und 3. Oktober statt. Dies hat Staatspräsident Miloš Zeman am Donnerstag festgelegt. Premier Andrej Babiš (Partei Ano) muss den Termin noch mit seiner Unterschrift bestätigen.

Alle zwei Jahre wird ein Drittel der Senatoren in Tschechien neu bestimmt. In der Regel erfolgt dies in Verbindung mit einer weiteren Wahl. Über die Senatoren wird per Mehrheitswahl direkt entschieden. Sollte keiner der Kandidaten in einem Wahlkreis die absolute Mehrheit erhalten, erfolgt 14 Tage später eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen.

Bei den Regionalwahlen wird über die Zusammensetzung der Parlamente in 13 tschechischen Kreisen entschieden. Prag ist als Stadt davon ausgenommen.