Regierungskrise: Weiteres Treffen der Koalitionspartner mit Staatspräsident wohl kommende Woche

Das nächste Treffen der Koalitionspartner mit Staatspräsident Miloš Zeman im Streit um den Austausch des Kulturministers könnte kommende Woche stattfinden. Dies sagte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Dienstag. Er selbst habe nur die Aufgabe, in der Angelegenheit zwischen Sozialdemokratenchef Jan Hamáček und dem Präsidenten zu vermitteln, so Babiš.

Am Montag hatte der sozialdemokratische Parteivorstand entschieden, dass sich Hamáček bei Zeman weiter für eine Ernennung von Michal Šmarda zum neuen Kulturminister einsetzen soll. Damit wurde ein Austritt der Sozialdemokraten aus der Regierungskoalition mit der Partei Ano vorerst verhindert. Präsident Zeman hat sich bisher nur bereit erklärt, den derzeitigen Kulturminister Antonín Staněk abzuberufen. Gegen eine Ernennung von Šmarda äußerte er jedoch Vorbehalte.