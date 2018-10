Regierungschef Babiš trifft Bill Gates

Premier Andrej Babiš (Partei Ano) hat sich am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit Bill Gates getroffen. Beide sprachen dabei unter anderem über die humanitären Projekte des amerikanischen Unternehmers in Afrika und die Finanzierung von EU-Institutionen. Außerdem lud Babiš den Microsoft-Gründer zu einer Konferenz im kommenden Jahr nach Prag ein.

Die EU möchte mit Bill Gates einen Vertrag abschließen. Den Brüsseler Vorstellungen nach soll die Stiftung des Milliardärs einen finanziellen Beitrag leisten für EU-Projekte zur Gesundheitsvorsorge in Afrika. Deswegen trifft sich der Unternehmer in Brüssel mit mehreren Staats- und Regierungschefs, EU-Kommissaren sowie mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.