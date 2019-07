Regierung will Regeln für Volkszählung festlegen

Am Dienstag will das Kabinett von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) die Regeln für die Volkszählung 2021 festlegen. Unter anderem sollen die Kommunen eine außerordentliche Förderung für die Registrierung von Wohngebäuden auf dem Gemeindegebiet erhalten. Der Zensus soll in einer Zusammenarbeit von Statistikamt und Finanzministerium durchgeführt werden.

Die letzte Volkszählung fand in Tschechien im Jahr 2011 statt. Laut den ersten Plänen sollen in knapp zwei Jahren jedoch weniger Daten abgefragt werden. Außerdem könnte eine elektronische Teilnahme ermöglicht werden.