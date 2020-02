Regierung will Prager S-Bahnnetz ausbauen

Die Regierung will mittelfristig den Ausbau des Prager S-Bahnnetzes fördern. Dies regte Premier Andrej Babiš (Partei Ano) am Dienstag bei einem Besuch in Benešov / Beneschau bei Prag an. Demnach sollen die Züge sowie die Bahnsteige der Vorortbahnhöfe verlängert werden, um mehr Kapazitäten für Pendler zu schaffen. Zudem könnten überschüssige Züge beispielsweise aus Ostrava / Ostrau in die Hauptstadt verlegt werden.

Derzeit nutzen 130.000 Pendler aus dem Prager Umland die S-Bahnen, 100.000 weitere fahren mit dem Bus und 300.000 Menschen kommen mit dem eigenen Auto zur Arbeit in der Hauptstadt. Das Pendleraufkommen dürfte in den nächsten Jahren aber deutlich wachsen.