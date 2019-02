Regierung will Mobilfunk-Kunden entlasten

Die Kündigung von Mobilfunkverträgen sowie der Anbieterwechsel sollen in Zukunft schneller und billiger werden. Ein entsprechendes Gesetz versprach Tschechiens Premier Andrej Babiš bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die bisherige Übergangsfrist soll sich demnach von zehn auf zwei Tage verkürzen und sämtliche Gebühren wegfallen. Zudem will Babiš einen vierten Anbieter auf dem tschechischen Markt zulassen.

Derzeit bieten drei Unternehmen in Tschechien Mobilfunkdienste an – O2, T-Mobile sowie Vodafone. Die Betreiber stehen jedoch in Kritik, da die Mobilfunk- und Datentarife in Tschechien besonders teuer sind. Unlängst sorgte eine Aussage von Wirtschaftsministerin Marta Nováková (parteilos) für Empörung, wonach die Tschechen selbst an den hohen Datenpreisen schuld seien.