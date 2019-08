Regierung will Fahrverbot für LKW an Sonntagen einführen

Die Regierung will mit einem Gesetz das Fahrverbot für LKW an Sonntagen von 0 bis 22 Uhr so einführen, wie es in anderen Ländern Europas üblich ist. Momentan dürfen die Lastkraftwaren an Sonntagen bis 13 Uhr durch Tschechien fahren. Die LKW-Fahrer werden jedoch neu die Möglichkeit haben, die Fahrt bis zu einem Zielort in Tschechien zu beenden. Dies beschlossen Premier Andrej Babiš (Ano-Partei), Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten), Verkehrsminister Vladimír Kremlík (parteilos) und Polizeipräsident Jan Švejdar am Dienstag.

Die Minister begannen sich mit dem LKW-Verkehr nach den Problemen auf der reparierten Autobahn D1 zu beschäftigen, die die LKW im Dezember vergangenen Jahres einige Mal blockiert hatten.