Premier Andrej Babiš erwägt, weitere Maßnahmen wegen des Coronavirus der Regierung vorzuschlagen. Unter anderem sollen alle Flüge von China nach Tschechien gestrichen werden, sagte Babiš am Donnerstag bei seinem Besuch in Litvínov / Leutensdorf in Nordböhmen.

Zudem sollen tschechische Bürger aus China ausgeflogen werden. Dazu will Premier Babiš eventuell auch ein Spezialflugzeug der tschechischen Regierung einsetzen.