Regierung will Ausstieg aus Anti-Pandemie-Maßnahmen beschleunigen

Die Regierung wolle den Ausstieg aus den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschleunigen. Dazu werde sie am Donnerstag einen überarbeiteten Exit-Plan vorstellen. Der Verlauf der Pandemie in Tschechien ermögliche dies, sagte der Vizepremier und Minister für Industrie und Handel, Karel Havlíček (parteilos), am Mittwoch bei einer Interpellation im Abgeordnetenhaus. Details wollte er aber zum Missfallen der Opposition nicht nennen. Er verwies lediglich darauf, dass man sich dazu noch mit den Epidemiologen beraten müsse.

Die Pressekonferenz der Regierung wird am Nachmittag erwartet. Die Abgeordneten wiederum haben ihre Sitzung nach einstündiger Debatte unterbrochen und ihre Fortsetzung auf den 5. Mai festgelegt. Dann erwarten sie auch die Anwesenheit von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) zu diesem Thema.