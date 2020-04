Der Notstand in der Tschechischen Republik wird bis Sonntag, den 17. Mai verlängert. Das hat die Regierung am Donnerstag beschlossen. Am Dienstag hat sie dazu die erforderliche Zustimmung des Abgeordnetenhauses bekommen.

Der Notstand wurde in Folge der Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie am 12. März hierzulande ausgerufen. Ohne die Verlängerung wäre er am Donnerstag, den 30. April beendet worden.