Regierung verlängert Grenzkontrollen

Die Kontrollen an den Grenzen Tschechiens in Richtung Deutschland und Österreich bleiben bis einschließlich 24. April bestehen. Über eine Verlängerung dieser Maßnahme entschied die Regierung in Prag am Mittwoch. Außerdem sicherte das Kabinett dem Innenministerium zusätzliche 18,1 Millionen Kronen (660.000 Euro) für die Grenzsicherung zu.

Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hatte die tschechische Regierung Mitte März eine Schließung der Grenzen zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Nachbarländern angeordnet. Ursprünglich sollten die Kontrollen bis 4. April andauern. Zudem erließ das Kabinett ein striktes Ein- und Ausreiseverbot.