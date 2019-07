Regierung stellt Gelder zur Kompensierung der Borkenkäferplage bereit

Im Kampf gegen den Borkenkäfer will die Regierung finanziell helfen. Dazu hat das Kabinett auf seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, privaten wie auch öffentlichen Waldbesitzern in diesem und im nächsten Jahr eine Zuwendung von bis zu 2,5 Milliarden Kronen (98 Millionen Euro) zu gewähren. Damit sollen die niedrigen Preise für das vom Borkenkäfer befallene Holz weitgehend kompensiert werden, informierte das Ressort. Von der Gesamtsumme werden 1,5 Milliarden Kronen in diesem Jahr und die verbleibende Milliarde im Jahr 2020 ausgezahlt. Staatliche und militärische Waldbetreiber aber seien von dieser Regelung ausgenommen, heißt es.

Die Umweltorganisation Hnutí Duha (Bewegung Regenbogen) kritisiert indes die Maßnahme. Nach Meinung der Umweltexperten werde nur eine vorübergehende Linderung der Folgen des Problems erzielt, die Gründe für die gegenwärtige Borkenkäferplage aber würden damit nicht gelöst.