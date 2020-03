Die Regierung appelliert an die Bürger, am bevorstehenden Wochenende nicht in ihre Wochenendhäuser auf dem Lande zu fahren. Wenn es nötig sei, soll man im Haus bleiben und den Kontakt mit der Umgebung minimalisieren, wie Gesundheitsminister Adam Vojtěch via Twitter am Freitag schrieb.

Innenminister Jan Hamáček kündigte bereits am Donnerstag an, die Polizei werde das Respektieren der Einschränkug der Bewegungsfreiheit am Wochenende kontrollieren.