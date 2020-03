Die tschechische Regierung rät vor Reisen nach Italien ab. Tschechen sollen nicht nach Italien reisen und diejenigen, die von dort zurückkehren, sollen zwei Wochen zu Hause in Quarantäne bleiben, forderte Premier Andrej Babiš (Ano) am Freitag auf. Die präventive Maßnahme sei nötig, um eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus in Tschechien zu vermeiden, führte Babiš an.

Seit Donnerstag gilt ein Verbot für Direktflüge von und aus Norditalien und Südkorea.