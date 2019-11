Regierung präsentiert Plan zu Ausbau von Akw Dukovany

Bei der Sitzung des Regierungsausschusses für Atomkraft am Mittwoch will das Kabinett von Premier Andrej Babiš (Partei Ano) seinen Plan für den Ausbau des Akw Dukovany vorstellen. Dies bestätigte Wirtschaftsminister Karel Havlíček vor Journalisten. Laut Havlíček sollte der neue Reaktorblock im dienstältesten tschechischen Atomkraftwerk in den Jahren 2036 bis 2037 fertig sein.

Einem Strategiepapier der damaligen Regierung von Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) zufolge soll die Atomkraft weiterhin Tschechiens wichtigste Energiequelle sein. Deshalb plant die derzeitige Regierung zunächst einen Ausbau des Akw Dukovany, langfristig steht zudem eine Erweiterung des Meilers in Temelín an.