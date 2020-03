Regierung ordnet Quarantäne für alle Rückkehrer aus dem Ausland an

Alle Rückkehrer in die Tschechische Republik müssen nach ihrer Ankunft in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne. Das hat die Regierung am Montag beschlossen. Das Kabinett begründete die Maßnahme mit der sich weiter ausbreitenden Coronavirus-Pandemie in der Welt. Bisher galt diese Anordnung nur für Einreisende, die aus 19 Risikoländern nach Tschechien zurückkehren.

Bei der Regelung wird mit zahlreichen Ausnahmen gerechnet, wie Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) nach der Kabinettssitzung mitteilte. Die Quarantäne-Pflicht gilt unter anderem nicht für Pendler, die in den Nachbarländern Deutschland und Österreich im Gesundheitswesen, im Sozialdienst oder bei den Rettungskräften tätig sind.