Regierung ohne Haltung zu „Burka-Verbot“

Die Regierung nimmt gegenüber einem Parlamentsvorstoß für ein Verbot von Ganzkörperschleiern eine neutrale Haltung ein. Die Entscheidung sei nach langer Diskussion gefallen, so Ano-Vizepremier Richard Brabec nach der Kabinettssitzung am Mittwoch. Eingebracht hatte den Vorschlag die Partei „Freiheit und direkte Demokratie“, die offen migrations- und islamfeindliche Positionen vertritt. Einzelne Ministerien positionieren sich jedoch klar gegen den Vorstoß.

Ein sogenanntes „Burka-Verbot“ gilt beispielsweise in Dänemark oder Frankreich. Eine solche Art der Verschleierung sei in der muslimischen Gemeinde in Tschechien jedoch nicht üblich und deshalb kein Thema, hieß es laut ČTK zuvor aus der Regierung.