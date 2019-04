Regierung lockt vierten Mobilfunkanbieter nach Tschechien

Ein vierter Mobilfunkanbieter soll bald nach Tschechien kommen. Die Regierung hat auf ihrer Sitzung am Dienstag die Bedingungen für eine Auktion von weiteren Frequenzbändern gebilligt. Diese soll in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Dabei soll es auch um den 5G-Ausbau in Tschechien gehen. Der Ertrag für den Staat soll acht Milliarden Kronen erreichen.

In Tschechien sind die Preise für mobile Telefonie und Daten im EU-Vergleich besonders hoch. Die Regierung will mit einem weiteren Mobilfunkanbieter die Konkurrenz erhöhen, wie Premier Andrej Babiš (Ano) am Dienstag vor Journalisten erneut sagte. Derzeit teilen sich den Markt hierzulande T-Mobile, Vodafone und O2 Tschechien.