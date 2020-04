Regierung hebt ab Freitag die strikte Ausgehsperre auf

Die Regierung in Prag hebt ab Mitternacht die strikte Ausgehsperre in Tschechien auf. Ab Freitag können sich die Menschen wieder in kleineren Gruppen von bis zu zehn Personen bewegen. Vordem galt die Anordnung, dass maximal zwei Personen zusammengehen dürfen, und dies auch nur auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu Besuchen bedürftiger Familienmitglieder.

Die Aufhebung des Verbots erfolgt auf der Grundlage der guten epidemiologischen Lage, in der sich das Land mittlerweile in der Coronavirus-Pandemie befinde. Das sagte Gesundheitsminister Adam Vojtěch (parteilos) am späten Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz nach der jüngsten Kabinettssitzung. Das Ausgehverbot hatte die Regierung am 16. März im Zuge der Ausrufung des Notstands verhängt.