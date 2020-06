Regierung erörtert Kreditnahme im Rahmen des EU-Hilfspakets „Sure“

Die Regierung wird sich auf ihrer Sitzung am Montag mit einer möglichen Kreditnahme bei der EU-Kommission beschäftigen. Mit Hilfe aus Brüssel würde man die Kurzarbeit hierzulande unterstützen können. Die Kreditnahme müsse auf Grund konkreter Konditionen beurteilt werden, steht in dem Regierungsmaterial.

Die Europäische Union hat das Programm „Sure“ zur Unterstützung für Kurzarbeiterprogramme in den EU-Mitgliedsstaaten am 19. Mai gebilligt. Dieses soll in der Coronakrise Jobs retten. Die Kommission nimmt bis zu 100 Mrd. Euro Schulden auf und vergibt das Geld als preiswerte Kredite an EU-Staaten.