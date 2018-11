Regierung bestätigt Lohnanstieg für Staatsangestellte

Die Tariflöhne im öffentlichen Sektor werden ab Januar 2019 aufgestockt. Die Valorisierung wurde am Mittwoch vom Kabinett bestätigt, wie Arbeitsministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten) mitteilte. Die Gehälter werden nicht in gleichem Umfang bei allen Berufen erhöht. Im Bildungswesen plant man einen Lohnanstieg um zehn Prozent, im Gesundheitswesen um sieben Prozent. Die meisten Staatsangestellten erhalten um fünf Prozent mehr an Tarifgehalt, Polizisten und Feuerwehrleute zwei Prozent.

Insgesamt sollen 282 Milliarden Kronen (knapp 11 Milliarden Euro) für die Gehälter der Staatsangestellten zur Verfügung stehen. Rund 682.500 Personen sind im öffentlichen Dienst hierzulande angestellt.