Regierung beschließt strengere Auflagen zur Erlangung der Staatsbürgerschaft

Die Regierung hat am Montag strengere Regeln für die Erlangung der tschechischen Staatsbürgerschaft beschlossen. Dies bestätigte die Pressestelle des Kabinetts in einer Mitteilung für Journalisten. Die strengeren Auflagen betreffen vor allem die Straffälligkeit und die Eigentumsverhältnisse von Bewerbern. Die Novelle des Staatsbürgerrechts könnte Mitte kommenden Jahres in Kraft treten.

Der Vorschlag der Regierung setzt zudem höhere Maßstäbe für die Sprachkenntnisse. Außerdem sollen für Slowaken in Zukunft dieselben Regeln gelten wie für andere EU-Bürger. Schließlich soll der Rechtsanspruch für 18- bis 21-Jährige wegfallen.