Regierung beschließt Staatstrauer für verstorbenen Senatsvorsitzenden Kubera

Für kommenden Montag, den 3. Februar, hat die Regierung Staatstrauer für den verstorbenen Vorsitzenden des Senats, Jaroslav Kubera, beschlossen. Dies teilte das Kabinett am Montag mit. Zudem soll an diesem Tag eine Trauerfeier für die Öffentlichkeit im Prager Rudolfinum stattfinden. Gleichzeitig soll es eine Gedenkveranstaltung in Teplice / Teplitz geben, wo der Bürgerdemokrat Kubera lange Jahre Bürgermeister war.

Jaroslav Kubera starb in der vergangenen Woche überraschend im Alter von 72 Jahren. Das Begräbnis selbst soll auf Wunsch der Familie im engsten Verwandtenkreis stattfinden.