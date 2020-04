Regierung beschließt Lockerung des Reiseverbots ab dem 15. April

Nach dem 14. April können Menschen wieder aus der Tschechischen Republik ausreisen, allerdings nur in begründeten Fällen. Das hat die Regierung in Prag auf Vorschlag des Krisenstabs beschlossen, gab die Sprecherin des Stabs am Montag bekannt. Nach Aussage der Sprecherin werde die Aufhebung des Ausreiseverbots für den Fall gelten, dass das Abgeordnetenhaus in dieser Woche über die Verlängerung des Notstands entscheidet. Die Details über die neue Regelung werde der Krisenstab noch bis Dienstag festlegen. Laut Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemokraten) wolle man sehr pragmatische Lösungen finden.

Bis zum 12. April gilt bis auf wenige Ausnahmen ein striktes Ausreiseverbot für in Tschechien lebende Bürger ebenso wie ein Einreiseverbot für Ausländer in Tschechien. Ein erstes Verbot trat am 14. März in Kraft, es betraf damals nur die sogenannten Risikoländer. Nur zwei Tage später, am 16. März, wurde die Reisesperre auf alle Länder ausgeweitet.