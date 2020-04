Regierung beschließt Hilfen für Selbständige und höheres Defizit

Die Regierung will Selbständige als Ausgleich für die Verluste während der Coronakrise auch nach dem geplanten Ende des Notstands am 30. April fördern. Gewerbetreibende sollen bis voraussichtlich Januar einen Tagessatz von 500 Kronen (20 Euro) erhalten. Die Förderung könnte zudem noch im kommenden Jahr weitergehen. Einen entsprechenden Vorstoß hat das Kabinett von Premier am Montag beschlossen.

Zudem segnete die Regierung ein Defizit für den diesjährigen Staatshaushalt in Höhe von 300 Milliarden Kronen (11 Milliarden Euro) ab. Vor der Krise war ein Minus von lediglich 40 Milliarden Kronen (1,5 Milliarden Euro) geplant.