Regierung beschleunigt Ausstieg aus Anti-Pandemie-Maßnahmen

Auf der Grundlage des epidemiologischen Verlaufs der Coronavirus-Pandemie in Tschechien hat die Regierung in Prag am Donnerstag eine weitere Lockerung ihrer Krisenmaßnahmen beschlossen. Danach werde der Abschluss des nach Ostern vorgestellten Fünf-Stufen-Plans zur Aufhebung der Beschränkungen um zwei Wochen vorgezogen. Anstatt am 8. Juni soll er nun bereits am 25. Mai enden. Schon am kommenden Montag werden demnach alle Betriebsstätten mit einer Fläche von bis zu 2500 Quadratmetern öffnen können, wenn sie einen eigenen Eingang haben. Ursprünglich sollte dies stufenweise nur Geschäften und Werkstätten mit 200 und 1000 Quadratmetern vorbehalten sein. Die Veränderungen verkündete der Vizepremier und Minister für Industrie und Handel, Karel Havlíček (parteilos), am Nachmittag vor Journalisten.

Ab dem kommenden Montag werden ebenso wieder alle Autoschulen und Fitnesszentren ihren Betrieb aufnehmen. Ab dem 11. Mai wird anhand des neuen Regierungsplans mit der Öffnung von Restaurants mit Freiterrasse, Biergarten oder Ausgabefenster gerechnet. Ebenso sollen wieder Friseure, Museen, Galerien und Ausstellungssäle öffnen dürfen. In der letzten Phase sollen dann ab dem 25. Mai alle restlichen Restaurants sowie Übernachtungseinrichtungen folgen. Ebenso soll es eine erste Lockerung für Kultur- und Sportveranstaltungen geben.