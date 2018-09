Rechtsradikaler Verein wegen Protest gegen Theaterstück zu Strafe verurteilt

Der rechtsradikale Verein „Slušní lidé“ (Anständige Leute) muss für seinen Protest gegen das umstrittene Theaterstück „Unsere Gewalt und eure Gewalt“ in Brno / Brünn insgesamt 126.000 Kronen (knapp 5000 Euro) Strafe zahlen. Dies hat das Rathaus Mitte in der südmährischen Stadt beschlossen. Der Verein will dagegen Rechtsmittel einlegen, wie der Vorsitzende Zdeněk Pernica mitteilte.

Rund 30 Mitglieder der Vereinigung hatten im Mai eine Inszenierung des Stücks gestürmt. Erst nach dem Einschreiten der Polizei konnten die Schauspieler weiterspielen. „Unsere Gewalt und eure Gewalt“ stammt vom kroatischen Regisseur Oliver Frljić. Thema des Stücks ist unter anderem die Beziehung des Westens zum Nahen Osten. Gegen die Inszenierung hatten auch christliche Aktivisten protestiert, weil in einer Szene Jesus eine Muslimin vergewaltigt.