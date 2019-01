Rechtsextremisten: Tschechische Polizei arbeitet mit deutschen Kollegen zusammen

Deutsche Rechtsextremisten haben sich in den vergangenen Jahren zu Schießtrainings auch in Tschechien und Bulgarien getroffen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die der DPA vorliegt. Der DPA zufolge hatten die tschechischen Behörden dem Bundeskriminalamt (BKA) im Juni 2018 „eine Auflistung über Aufenthalte deutscher Staatsangehöriger in der Tschechischen Republik übermittelt“. Darin seien „Gästebucheinträge verschiedener Schießplätze“ benannt worden.

Auf die Frage der Nachrichtenagentur ČTK sagte der Sprecher der Tschechischen Zentrale für Kampf gegen organisierte Kriminalität (NCOZ) Jaroslav Ibehej am Mittwoch, die Zentrale arbeite mit der deutschen Polizei zusammen. Er lehnte es jedoch ab, weitere Informationen zu veröffentlichen.