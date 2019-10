Rechtsextreme bekennen sich zu Schmierereien an Sowjetdenkmälern

Die sogenannte Nationale und soziale Front hat sich zu den Farbangriffen auf Denkmäler der Roten Armee in Ostrava / Ostrau und Brno / Brünn bekannt. Die rechtsextreme Organisation schrieb auf ihrer Facebook-Seite, dass sie damit an den „wahren antikommunistischen Aufstand“ in Ungarn im Jahr 1956 erinnern wollte. Die konkreten Namen der Täter sind nicht bekannt, die Polizei ermittelt aber bereits nach den Vandalen.

In den vergangenen Tagen wurden in den osttschechischen Städten Denkmäler für die sowjetischen Soldaten beschmiert, die im Zweiten Weltkrieg an der Befreiung der Tschechoslowakei von der deutschen Besatzung beteiligt waren. Sowohl die russische Botschaft als auch tschechische Politiker verurteilten die Taten.