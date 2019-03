Rechnungshof kritisiert Mängel in Buchhaltung des Finanzministeriums

Das Finanzministerium hat in der Buchhaltung 2017 nicht existierende Forderungen gegen die EU-Kommission in Höhe von 600 Millionen Kronen (23 Millionen Euro) ausgewiesen. Dies kritisierte der Rechnungshof in einem aktuellen Bericht, der am Montag öffentlich wurde. Laut der Reaktion des Ministeriums haben die Mängel zu keinen finanziellen Verlusten für den Staat geführt. Der Rechnungshof empfahl, die Buchhaltungsregeln zu ändern, um das Risiko vorzubeugen.

Weitere Mängel wurden in der Ausweisung von Finanzströmen in der Betriebstätigkeit des Ministeriums festgestellt. Hingegen gelobt wurde vom Rechnungshof, dass die Behörde 2017 begonnen hat, Finanzreserven für Beseitigung von Umweltlasten zu schaffen.