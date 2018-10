Rechnungshof: Investitionen in Sicherheit an Bahnübergängen greifen nicht

Laut dem Rechnungshof greifen die Investitionen in die Sicherheit an den Bahnübergängen in Tschechien nicht. Weder die Zahl der Unfälle noch die der Todesopfer konnte in den Jahren 2013 bis 2017 reduziert werden, wie aus einem Bericht der Aufsichtsbehörde hervorgeht. Dabei seien 2,6 Milliarden Kronen (über 100 Millionen Euro) in eine Verbesserung der Sicherheit an den Übergängen investiert worden, so der Rechnungshof. Über 900 Millionen Kronen (35 Millionen Euro) kamen dabei aus Förderprogrammen der EU.

Laut den Daten des Rechnungshofs liegt Tschechien bei der Zahl der Verkehrstoten an Bahnübergängen weiter auf dem letzten Platz in Europa. Auf eine Million Einwohner kommen hierzulande drei Tote. In Polen liegt die Ziffer bei 1,4, in Bulgarien bei 0,5 und in Deutschland bei 0,4.