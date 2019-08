Reaktion auf Audit zu Babišs Interessenskonflikt wird abgeschickt

Das Ministerium für regionale Entwicklung wird am Mittwoch seine Antwort auf den vorläufigen Audit zum mutmaßlichen Interessenskonflikt von Premier Andrej Babiš (Ano) nach Brüssel abschicken. Dies teilte Ministerin Klára Dostálová gegenüber dem Nachrichtenportal denikn.cz am Dienstag mit. Der vorläufige Auditbericht enthalte viele falsche Informationen und ziehe nicht die Unterlagen in Betracht, die Tschechien den Auditoren zur Verfügung gestellt habe, sagte Dostálová.

Dem EU-Audit zufolge habe Babiš auch weiterhin Einfluss auf die Agrofert-Holding. Darum ist er im Interessenskonflikt bei der Schöpfung der Gelder aus den EU-Fonds