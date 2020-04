Radsport: Tschechische Profis begrüßen Verlegung der Tour de France

Tschechische Radprofis haben die zeitliche Verlegung der Tour de France wegen der Corona-Pandemie begrüßt. Der neue Termin vom 29. August bis 20. September sei hervorragend, sagte Roman Kreuziger. Dies gebe den Fahrern die Möglichkeit, sich ab Anfang August ordentlich auf die Frankreich-Rundfahrt vorzubereiten, so der 33-Jährige vom Rennstall NNT.

Auch Petr Vakoč, der neu bei Alpecin-Fenix eingestiegen ist, begrüßte den geänderten Termin. Dass die Tour de France stattfinden soll, sei für die meisten Radsportteams finanziell entscheidend, sagte der 27-jährige Tscheche. Ursprünglich sollte das Radrennen durch Frankreich am 27. Juni starten und am 19. Juli in Paris enden.