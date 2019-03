Radsport: Štybar gewinnt Generalprobe für die Flandern-Rundfahrt

Der tschechische Radfahrer Zdeněk Štybar ist in einer starken Form. Am Freitag gewann der 33-Jährige vom Team Deceuninck-Quick Step das Eintagesrennen E3 BinckBank Classic in Harelbeke. Im Spurt einer fünfköpfigen Ausreißergruppe verwies er die belgischen Lokalmatadoren Wout van Aert (Jumbo-Visma) und Olympiasieger Greg van Avermaet (CCC) auf die Plätze.

Das Rennen in Harelke gilt als die Generalprobe für die Flandern-Rundfahrt, die am 7. April beginnt. Zuvor hatte Štybar mit dem Omloop Het Nieuwsblad noch einen weiteren belgischen Frühjahrsklassiker gewonnen. Das ist vor ihm nur vier Rennfahrern gelungen.