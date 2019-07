Radsport: Kreuziger fast zufrieden mit Tour de France

Der tschechische Radprofi Roman Kreuziger hat nicht sein Ziel erfüllt, bei der Tour de France unter den Top 15 zu sein. Er belegte in der Gesamtwertung den Rang 16. Trotzdem habe ihn seine Leistung gefreut, sagte Kreuziger am Montag in Prag nach der Rückkehr aus Frankreich.

Für den 33-jährigen Radprofi vom Team Dimension Data war eine Leistung für die Zukunft von Bedeutung. Er sei motiviert gewesen und die Tour de France habe ihm Spaß gemacht, erklärte Kreuziger. Nächstes Jahr werde es, so der Radprofi, ein schweres Rennen bei den Olympischen Spielen in Japan geben und er habe bewiesen, er könne sich auf schwere Rennen vorbereiten. Kreuziger war bei der Tour de France in den vergangenen Jahren viermal unter den Top Ten. 2013 lag er auf Rang fünf.