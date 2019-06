Der tschechische Bahnradfahrer Tomáš Bábek hat am Samstag bei den Europäischen Spielen in Minsk Gold über ein Kilometer geholt. Bábek ist Fahnenträger der tschechischen Sportlerdelegation bei der Abschlusszeremonie, die am Sonntag in Minsk stattfindet.

Tschechische Sportlerinnen und Sportler haben bei den Europäischen Spielen insgesamt 13 Medaillen gewonnen, davon zwei Goldmedaillen.