Rabatt-Aktion „Black Friday 2018“ endet in Tschechien

In vielen Geschäften der Tschechischen Republik endet an diesem Freitag die große Rabatt-Aktion der letzten Tage, der sogenannte Black Friday. Die Verkäufe der Händler steigen um etliche Prozent gegenüber normalen Verkaufstagen. Im vergangenen Jahr lagen allein die Umsätze der E-Shops während der Black-Friday-Aktion im November bei fast vier Milliarden Kronen (150 Millionen Euro).

Der Black Friday stammt ursprünglich aus den USA. Er wurde vor fünf Jahren auch in Tschechien eingeführt, allerdings nicht in den gigantischen Ausmaßen wie in den Staaten. Nach dem Rabatt-Freitag startet an diesem Wochenende sogleich die Hauptsaison der Weihnachtskäufe.