Prymula: Strenge Maßnahmen mindestens bis Ostern

Tschechien könnte die rigorosen Vorkehrungen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus mindestens bis Ostern beibehalten. Dies sagte der Chef des Krisenstabs der Regierung, Roman Prymula, gegenüber dem Fernsehsender TV Prima am Sonntag. Das strenge Grenzregime könnte sogar noch länger gelten, so der Epidemiologe. Die Schulen in Tschechien dürften laut Gesundheitsminister Adam Vojtěch Ende Mai oder Anfang Juni wieder öffnen.

In Tschechien gilt seit knapp einer Woche eine umfassende Ausgangssperre und alle Geschäfte bis auf Lebensmittelläden, Drogerien, Apotheken und wenige andere haben geschlossen. Die Grenzen sind beidseitig bis auf Ausnahmen geschlossen.