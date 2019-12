Proteste in den Regionen gegen die Regierung

In rund 200 Städten Tschechiens sind für den Montag Proteste gegen Premier Andrej Babiš angekündigt. Organisiert werden die Kundgebungen von der Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“. Die Initiatoren fordern einen Rücktritt des Ano-Regierungschefs wegen des mutmaßlichen Interessenskonflikts bezüglich Babišs Ex-Konzern Agrofert.

Ausgenommen ist am Montag Prag, in der Hauptstadt soll erst am Dienstag demonstriert werden. Im Sommer und Herbst brachte „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ bei zwei Großdemonstrationen jeweils rund 250.000 Menschen auf die Prager Letná-Anhöhe. Dies waren die größten Proteste seit der Wende von 1989.