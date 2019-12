Proteste in den Kreisstädten gegen Premier Babiš

Am Donnerstag wurde in allen tschechischen Kreisstädten außer Prag gegen Premier Andrej Babiš (Partei Ano) protestiert. Zu den Demonstrationen hatte die Initiative „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ aufgerufen. Mit rund 800 Demonstranten fand die größte Kundgebung in Brno / Brünn statt. Er respektiere das Recht der Bürger auf die Straße zu gehen, reagierte Babiš auf die Proteste. Seinen Rücktritt schließe er weiterhin aber aus.

Der Vorwurf an den Regierungschef lautet, als Unternehmer und Politiker in einem andauernden Interessenskonflikt zu stehen. „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ hat deswegen Andrej Babiš dazu aufgefordert, entweder seine Firmen zu verkaufen oder als Premier zurückzutreten. Der Regierungschef hat die Vorwürfe zurückgewiesen.