Protest gegen Babiš – Ultimatum bis Jahresende

Premier Andrej Babiš (Ano) müsse sich bis Ende des Jahres von der Agrofert-Holding trennen und Marie Benešová vom Posten der Justizministerin abberufen, oder selbst von seinem Amt als Premierminister zurücktreten. Das forderten die Organisatoren der Protestkundgebung vom Verein „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“ am Samstag in Prag. Sollte Babiš dies nicht tun,werde man neue öffentliche Proteste organisieren, kündige der Vereinsvorsitzende Mikuláš Minář an.

Zur Demonstration haben sich laut Schätzungen der Organisatoren bis 300.000 Menschenauf der Letná-Ebene in Prag versammelt. Innenminister Jan Hamáček (Sozialdemorkaten) sprach von 250.000 Demonstranten.