„Projekt 68“ des Tschechischen Rundfunks siegt bei Prix Europa

Das „Projekt 68“ des Tschechischen Rundfunks hat den Hauptpreis in der Kategorie digitales Audio-Projekt beim Wettbewerb Prix Europa gewonnen. Das „Projekt 68“ ist eine Serie von Sendungen und Veranstaltungen, die zum 50. Jarhestag des Einmarsches der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei 1968 vorbereitet wurde. Unter anderem eine dokumentaristische Rekonstruktion der Ereignisse der Nacht vom 20. zum 21. August jenes Jahres und ein Konzert auf dem Prager Wenzelsplatz gehörten dazu.

Der Prix Europa ist das größte trimediale Festival in Europa und ein Wettbewerb für Fernseh-, Hörfunk- und Online-Produktionen. Er wurde 1987 in West-Berlin gegründet und wird vom Rundfunk Berlin-Brandenburg als Gastgeber betreut. Das Festival wurde vom 6. bis 11. Oktober in Potstdam ausgerichtet.