Prinz Charles nimmt an Gedenkfeier für Kindertransporte teil

Prinz Charles hat sich am Dienstag in London mit Frauen und Männern getroffen, die vor 80 Jahren durch sogenannte Kindertransporte vor den Nazis gerettet wurden. Insgesamt konnten so rund 10 000 überwiegend jüdische Mädchen und Jungen unter anderem aus Deutschland, Österreich, Polen und vor allem der Tschechoslowakei fliehen.

Die Kinder zwischen drei und 17 Jahren reisten damals mit Zügen und Schiffen nach Großbritannien. Die Rettungsaktion wurde ins Leben gerufen nach den gewalttätigen Übergriffen auf Juden während der Pogrome im November 1938 in Deutschland. Viele sahen ihre Familien niemals wieder, weil ihre Verwandten im Holocaust ums Leben kamen.