Pride Parade zieht am Samstag durch Prag

In Prag findet am Samstagnachmittag die sogenannte Pride Parade statt. Rund 30.000 Teilnehmer werden zu dem bunten Umzug unter der Regenbogenflagge erwartet, darunter auch die Vertreter von Botschaften mehrerer Länder. Mit dem Marsch vom Wenzelsplatz in den Letná-Park und einer anschließenden Party mit Live-Musik geht die einwöchige Prague Pride als Festival sexueller Vielfalt zu Ende.

Zum neunten Mal wurde die Prague Pride veranstaltet. Im Mittelpunkt stand diesmal die Geschichte des Kampfes der LGBT-Comunity für ihre Rechte. Vor 50 Jahren hatten sich Besucher einer Schwulen-Bar in New York gegen die Diskriminierung gewehrt. Diese sogenannten Stonewall-Proteste gelten als Geburtsstunde der LGBT-Bewegung.