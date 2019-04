Pressefreiheit: Tschechien verschlechtert sich im Ranking von „Reporter ohne Grenzen“

In Tschechien sind Journalisten zunehmend der Hetze durch Regierungsmitglieder und weitere Spitzenpolitiker ausgesetzt. Dies äußere sich in verbalen Anfeindungen, Beschimpfungen und juristischen Schritten, schreiben Reporter ohne Grenzen in ihrem neuesten Bericht. Im Ranking ist Tschechien daher abgesackt von Platz 34 auf 40.

Allgemein konstatiert der Bericht, dass sich in keiner anderen Weltregion die Pressefreiheit so stark verschlechtert habe wie in Europa. Neben Tschechien werden auch die EU-Mitglieder Malta und Slowenien sowie der Balkanstaat Serbien genannt. Dem Ranking nach ist die Lage am besten in Norwegen, Finnland und Schweden und am schlechtesten in Turkmenistan, Nordkorea und Eritrea.