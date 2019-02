Pressebericht: Anteil von Frauen in Stadt- und Gemeinderäten so hoch wie nie

In Tschechien gibt es 1537 Bürgermeisterinnen. Damit ist die Führungsposition von knapp einem Viertel aller 6336 Stadt- und Gemeindeverwaltungen von einer Frau besetzt. Bezogen auf die gesamte Belegschaft der Stadtparlamente und Gemeindevertretungen sind 28 Prozent von ihnen Frauen. Darüber informierte am Mittwoch das Referat für die Gleichstellung von Mann und Frau beim Regierungsamt in einem Pressebericht.

Die vorerst letzten Kommunalwahlen fanden im vergangenen Oktober statt. Aufgrund des Wahlergebnisses ist der Anteil der Frauen in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen damit so hoch wie nie zuvor.